Jeger fikk 15 000 kroner i bot

En mann i 60-årene fra Tingvoll har betalt 15 000 kroner i bot etter et kostbart skudd under jakta i fjor, skriver Tidens Krav. Mannen meldte fra at han hadde skutt en elg, men fikk beskjed om at det var for tidlig å skyte elg. Jegeren sier i en kommentar til avisa at han innerst inne visste at elgjakta ikke var startet ennå da feilskytingen skjedde, men at han var på vei bort til en felt hjort da to elger braste ut rett foran han. Det gav ham nok et aldri så lite adrenalinsjokk. – Der og da streifet det meg rett og slett ikke at elgjakta ennå ikke hadde startet. Det er ingen unnskyldning, bare en forklaring, sier jegeren.