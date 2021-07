Jazztalent tar utdanning i Molde

Landslinja for jazz ved Molde vidaregåande skule har fått fram mange talent som opptrer på Moldejazz denne veka. No tar dei imot det fjerde kullet. – For første gong er det overvekt av elevar som ikkje kjem frå Møre og Romsdal, seier Halvor Holm (bildet), fagleiar for musikk ved Molde kulturskule.