En gps-sender festa til en jakthund. En mobiltelefon som kan ringes opp for å høre hva som foregår rundt hunden. Teknologien er med på laget når nordmørsjegere er på gaupejakt.

Hunder utstyrt med GPS, som gjør det lettere for jegerne å peile inn gaupa og posisjonere seg rundt den. Foto: Ola Nordhammer

Den siste tida er det skutt fire gauper i Møre og Romsdal. Jakta er omstridt, og reaksjonene fra motstanderne har ikke latt vente på seg. På sosiale medier har det kokt med skarpe meldinger fra mange som mener jakta burde forbys.

Øyvind Holte har vært storviltjeger i 56 år. Han var med jaktlaget som skaut ei gaupe i februar Foto: Roar Strøm

Øyvind Holte er en av jegerene fra jaktlaget som felte ein gaupe i Surnadal i februar. Han syns reaksjonene er merkelige.

– Det ble skutt mer enn 400 hjort og 61 elg i Surnadal i løpet av et år, og da hører vi ikke et pip fra noen. Da vi felte ei gaupe ble det bråk, sier han og viser til at jakta er lovlig regulert.

Kaller jaktmetodene «rått parti»

Øystein Folden er leder av Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Foto: Roar Strøm

Lederen i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Øystein Folden er bekymret over at jegerne har blitt mer effektive. Med viltkamera kan jegerne registrere hvor dyrene er. Jakthunder med GPS-sendere gir ytterligere informasjon om posisjonen til dyrene.

– Det er jo rått parti hvor gaupa har liten sjanse. Det foregår forskjellige typer jakt på rovdyr for tiden, og det er en god del av jaktmetodene vi synes veldig lite om, sier han til NRK.

Det er Holte helt uenig i.

– Gaupa lurer oss gang på gang, uansett hvor mange hjelpemidler vi har. Det er en stor utfordring å drive med gaupejakt, sier han.

Gaupe i Romsdal. Foto: Per Jarle Heggdalsvik

Felte hunndyr

Jakta foregår i februar og mars og kvoten på Nordmøre er i år på to gauper eller et hunndyr. Fordi gaupa som ble skutt i Surnadal var et hunndyr, er jakta avsluttet på den delen av Nordmøre der det er kvotejakt. I resten av fylket er det fri jakt.

– Når myndighetene har bestemt en kvote, så mobiliserer vi og gjør jobben. Her i Surnadal er bruk av GPS på hunder i gaupejakta nytt, men i Sverige er det helt vanlig, sier Holte.