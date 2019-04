Ja til brennevin

Sunnmørsposten melder at bystyret i Ålesund opnar for at det kan selgast brennevin utandørs i byen.

Sidan 2016 har dette ikkje vore tillate - men i går blei det fleirtal for at gjeldande praksis skal avsluttast - og at det no skal bli lov å servere det som blir kalla alkoholholdig drikk i gruppe 3 også i uteareal.