Ispropp har losna

Ordføraren i Sunndal, Ståle Refstie, opplyser at isproppen ved Gjøa har losna. To husstandar ved Liahjell bru blei i går evakuert på grunn av isproppen. Refstie seier at elva stig, men at det så langt ikkje er ei stor flaumfare. NVE har så langt ikkje tilrådd å oppheve evakueringa.