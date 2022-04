Isolert etter ras i Tafjord

Rigmor Grønningsæter og Stig Martin Kaldhusæter i Tafjord i Fjord kommune er isolert etter at det gikk et større snøskred over veien i Tafjord på søndag. De to har fått mat og medisiner flydd inn med helikopter, skriver Sunnmørsposten. Kommmunen er nå i ferd med å rydde raset, men det er usikkert hvor lang tid det tar.