Island Offshore varsler permitteringer

På kaia i Ulsteinvik på Sunnmøre ligger allerede flere av fartøyene til Island Offshore i opplag, og det skal bli flere. På vei inn i vintersesongen sier administrerende direktør Håvard Ulstein til NRK at de ikke har noe annet valg.

– Det er tre intervensjonsfartøyer som går i opplag nå. Det gjør de nesten hvert år, så nå er det nesten normen for oss, men i tillegg så har vi andre fartøyer som også har gått i opplag. Det er veldig trasig, men sånn er markedet nå. Vi er nødt til å gjøre dette for å spare kostnadene, sier Ulstein.

Håvard Ulstein er administrerende direktør i Island Offshore. Foto: Arne Flatin / NRK

Vinteropplaget har nesten blitt en negativ tradisjon, og rederiet kommer i løpet av kort tid til å permittere 200 ansatte. Værforholdene på vinterstid gjør at aktiviteten er lavere enn ellers i året.

Til sammen ligger det nå rundt 130 offshore-fartøyer i opplag langs norskekysten, ifølge opplagsregisteret på Sysla.

Tjener penger

Selv om nye fartøyer skal i opplag og ansatte må permitteres, tjener sunnmørsrederiet penger. Nylig ble det lagt frem regnskapstall for tredje kvartal med en fortjeneste på 30 millioner kroner før skatt, noe ned fra 48 millioner i andre kvartal.

– Det er ikke så mange som gjør det nå om dagen, så det er vi fornøyde med. Det er et resultat av at vi er i en del spesielle segmenter som ikke så mange andre er, sier Håvard Ulstein.

Direktøren mener Island Offshore kan si seg godt fornøyde med resultatene så langt i år, og mener de skal komme ut med et brukbart resultat også på slutten av året. Men til tross for lysglimt for rederiet dette året tror toppsjefen at man ennå må se langt etter en opptur i denne næringen.

– Generelt sett så er markedet langt fra friskmeldt, og vi ser ikke at det blir det neste år heller. Vi tror aktivitesnivået kommer til å komme litt opp, men på langt nær godt nok til at vi får sysselsatt mye av den tonnasjen som er i markedet nå, sier den administrende direktøren i Island Offshore.