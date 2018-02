Is og snø årsak til strømbrudd

Mørenett melder at de har funnet feilen som har gjort rundt 170 abonnenter strømløse lengst øst i Ålesund i kveld. Det skal være mye is og snø som må fjeres. Arbeidet forventes å være ferdig rundt klokken 23, og at alle da får strømmen tilbake.