IP Huse får bruke tunnelstein fra Nordøyvegen

Fylkeskommunen har bestemt at IP Huse på Harøya skal få overta 30 000 kubikk med tunnelstein fra bygging av Nordøyvegen.

Prosjektleder Marianne Nærø sier det har vært viktig at tunnellmassen fra Nordøyvegen kommer samfunnet til gode.

Avtalen betyr at IP Huse tar i mot all overskuddsmasse fra tunnelbygginga på Harøya - mot at de sørger for transport.

IP Huse skal bruke tunnelsteinen til å utvide industriarealet sitt.