Involverte blir sjekka av helsevesenet

Politiet melder at dei involverte i trafikkulukka i Giske no blir sjekka av helsevesenet. Det er trafikkdirigering på staden og det er bestilt bilberging for alle dei tre bilane som var innblanda i ulukka. Det skal vere ein del materielle skadar, men det er ikkje rapportert om personskadar. Ulukka skjedde ved Gjøsundet i krysset mellom Nørestranda og Valderøyvegen.