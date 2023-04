Inviterer til mangfaldsgudsteneste for første gong

I helga skal kyrkja i Sula arrangere mangfaldsgudsteneste for første gong.

– Vi er glad og stolt over at soknerådet sa ja til dette. Vi skal feire mangfaldet i samfunnet, og vi skal stille spørsmålet: Er kyrkja for alle?, seier sokneprest Anders Barstad i ei pressemelding.

Dei håper også at mangfaldsgudstenestene skal bli meir regelmessige.