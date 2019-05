Interesse for tunnelstein

Statens vegvesen inviterer private og offentlege aktørar til å melde interesse for overskotsstein frå to av dei undersjøiske tunnelane på Nordøyvegen. Eit av kriteria for val av mottakarar er at steinmassane skal brukast til allmennyttige formål, som samferdsel eller styrking av næringslivet i regionen. Fristen for å melde interesse er 18. juni.