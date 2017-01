Intensjonsavtale med cruiseselskap

Verftskonsernet Vard har inngått en intensjonsavtale om å bygge et cruiseskip for et internasjonalt selskap. I løpet av første kvartal i år blir det avklart om det blir inngått kontrakt, sier kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll som ikke vil si hvilket selskap det er snakk om. Dersom det blir inngått en kontrakt skal skroget bygges i Romania mens båten skal utrustes ved et av Vard sine verft i Norge. Vard har fire verft i Møre og Romsdal.