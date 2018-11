Innvirkning i ansettelsesprosesser

Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter å ha mottatt en anmeldelse fra renovasjonsselskapet ÅRIM. Ledelsen i ÅRIM skal ha fått opplysninger om at en person har mottatt betaling for å innvirke på ansettelsesprosesser i selskapet. Etterforskningen viser at det dreier seg om et begrenset beløp som eventuelt skal ha blitt mottatt i forbindelse med de enkelte ansettelsesprosesser, skriver politiet i en pressemelding.