Innstiller flere ekspressbusser

Vy melder at fordi de har færre reisende innstiller de flere av ekspressbussavgangene sine midlertidig. Det gjelder både VY146 mellom Oslo–Måløy/Ulsteinvik og VY430 Bergen-Ålesund. Det blir noen avganger før påske, og en avgang etter påske, forå sørge for at de som skal hjem til påske kommer seg til og fra. Se alle detaljer på Vy sine nettsider.