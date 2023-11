Innstilde samband

Fjord1 varslar no at ferjesambandet Hareid-Sulesund er innstilt inntil vidare. Årsaka er verforholda. Det blei tidlegare varsla forseinkingar på grunn av veret, men no er altså sambandet stengd.

Også Solavågen-Festøya er no innstilt på grunn av veret. Det same gjeld Ørsneset - Magerholm.