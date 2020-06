Innspurt for Slinningsbålet

Slinningsbålet i Ålesund har passert 28 meter. Bålsjef Oskar Benoni Hessen seier bålbyggarane satsar på å passere 30 meter på stablenatta som er no natt til laurdag. No er bålet så høgt at dei har samle nesten 25 ungdomar dei siste dagane før tenninga laurdag kveld.