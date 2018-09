Innspurt for kornbøndene

Mange kornbønder brukar godvers-helga til innspurt i treskinga. Ved Røv Mølle i Surnadal har dei til no fått inn 1500 tonn korn, halvparten av fjoråret som var eit kronår. Tørkesommaren har gitt stor skilnad i avlingane i Møre og Romsdal, frå rekordavlingar for somme i Surnadal og krise for mange i Sunndal. Røv Mølle meiner kornavlingane denne gongen svarar til eit knapt normalår.