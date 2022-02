– Det skaper prat. Folk har studert kvar minste centimeter. Det er berre fantastisk, seier fengselsbetent Didrik Gulbrandsen ved Ålesund fengsel.

Ein nitrist luftegard med murveggar på alle kantar har fått ein stor fargeklatt.

Det store veggmåleriet viser ein skurk frå B-gjengen frå Disney som flyktar over hustaka med ein pengesekk i handa.

– Det er humor. Det er fint på ein slik plass der alt er firkanta og strikt, seier Gulbrandsen.

Han får støtte av ein av dei innsette. Han seier til NRK at måleriet gir stor glede innanfor murane.

Det var Bypatrioten som først omtalte saka.

Fengselsbetent Didrik Gulbrandsen seier at måleriet har blitt ein snakkis blant dei innsette. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Kunsterisk kriminell

Det heile starta med at fengselsbetjentane oppdaga at ein av dei innsette sat på cella og teikna så mykje. Han pryda veggane med sin eigen kunst. Då fekk dei ideen om å la mannen utfolde seg i luftegarden. Det gamle fengselet frå 1907 er verna og dermed er det strenge reglar for renovering.

Men å lage eit veggmåleri blei godkjent. Gulbransen seier det betyr mykje for trivselen. Luftegarden er så lukka at det ikkje er råd å sjå anna enn himmel gjennom gitteret.

– Du får ei lite pustepause. Det er ingenting å sjå på av fri natur. At det no er noko å feste blikket på er veldig viktig, seier Gulbrandsen.

Slik såg luftegarden ut før det nye veggmåleriet kom på plass. Foto: Ålesund fengsel

– Utnyttar ikkje kompetanse

Johan Lothe er dagleg leiar i stiftinga Way Back Oslo. Foto: Bård Nafstad / NRK

Johan Lothe er dagleg leiar i stiftinga Way Back som har fokus på livet etter soning. Han seier at også i Ullersmo har innsette fått dekorere, men det er slett ikkje vanleg.

– Det gir ein enorm meistringsfølelse når ein får lov å vere med å skape betre omgivnader for andre og ikkje berre seg sjølv, seier Lothe.

Han meiner det finst mykje kompetanse blant innsette i fengsel som ikkje blir utnytta. Hadde dei innsette fått brukt ressursane sine betre, meiner han soninga også hadde blitt betre.

Stolt av å vise seg fram

For han som sit innelåst på ei celle i Ålesund har prosessen med veggmåleriet vore eit kjærkome avbrekk i kvardagen. Han ynskjer ikkje snakke med NRK, men fengselsbetent Didrik Gulbransen seier at målinga har vore positivt for soninga hans.

– Han var som eit tent lys. Endeleg fekk han vise det han kunne, seier fengselsbetjenten.