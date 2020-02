Innrømmer straffskyld

Mannen som er tiltalt for grov kroppsskade med døden til følge i Ørskog i fjor sommer, innrømmer straffskyld.

Opptak av forklaringen hans ble spilt av i retten i dag. Han var selv for sliten til å forklare seg

Han innrømmer og erkjenner det han er siktet for, og sier at målet hans er å gi den informasjonen som er nødvendig slik at det blir fortgang i saken.

En kvinne i 70-åra døde og mannen hennes ble alvorlig skadd. Adoptivsønnen er tiltalt for å i psykotisk tilstand ha begått ei ellers straffbar handling.