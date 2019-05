Innrømmer at situasjonen er tøff

Helse Møre og Romsdal skal se på faktagrunnlaget for vedtaket om å slå sammen fødetilbudet i Molde og Kristiansund. Etter sterke protester vedtok styret i går å utsette sammenslåingen. Ansatte i Kristiansund fremsatte i april mistillit til klinikksjef Henrik Erdal som de mener har gitt en ubalansert fremstilling av saken. Erdal innrømmer at situasjonen er tøff. – Det er en krevende situasjon å stå i, men jeg opplever at dialogen er god.