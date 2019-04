Innrømmer å ha feilinformert

Klinikksjef i Helse Møre og Romsdal, Henrik Erdal, innrømmer ifølge Tidens Krav at han feilinformerte styret i Helse Møre og Romsdal under styremøtet der nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund ble avgjort. Erdal sa under møtet at mangel på personell hadde ført til stenging av fødeavdelingene noen ganger hvert år. Torsdag sier han til avisa at en gjennomgang viser at det riktige er at det har vært tre episoder med stenging siden 2016, men at de i tillegg har hatt et stort antall tilfeller der en kritisk driftssituasjon har blitt løst gjennom nødløsninger.