Innovern må permittere alle ansatte

Smittevernbedrifta Innovern i Sykkylven må permittere alle ansatte fra nyttår av, skriver Nyss. Årsaken er at bedrifta har produsert opp alt råmaterialet de hadde på lager. De har altså ikke mer å produsere, ifølge avisa.

– Nå må jeg også streke under at det er snakk om permitteringer, og ikke oppsigelser. Styret har fremdeles tro på at det vil komme ny produksjon slik at vi kan hente de inn igjen, sier daglig leder Grethe Loe til Nyss - som er den eneste som blir igjen på jobben fra 2. januar av.