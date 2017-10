Innovasjonspris til Rom & Tonik

Firmaet Rom & Tonik med hovedkontor på Vigra har mottatt pris for å ha utviklet det akustiske tapetet FeltRoll. Prisen deles ut av Design og arkitektur Norge og Rom & Tonik har vunnet innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien produktdesign. Grunnlegger Birgitte Linde Relling mener støy kan føre til flere helseproblem og er svært glad for anerkjennelsen. – Det er utrolig stas. Støy har blitt en stor utfordring for veldig mange. Glass, betong og harde flater gjør at man får mye romklang og ekko.