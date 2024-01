Innloggingsproblem løyst

Helseplattforma AS opplyser på nettsidene sine at problema med innlogging i appen «Helsa mi» no er løyst. Tidlegare i dag opplevde mange at det ikkje var mogleg å logge seg inn. «Helsa mi» er innbyggarportalen i Helseplattforma der ein mellom anna kan finne eigne timeavtalar og eigne journalopplysningar.