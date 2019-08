Innlagt med hovudskadar

Kvinna i 40-åra som blei henta ut med luftambulanse etter eit fall ved Romsdalhorn, fekk ifølgje politiet hovudskadar. Kvinna vart frakta til St. Olavs hospital i Trondheim med luftambulanse- Dei første meldingane gjekk ut på at kvinna fall 50-60 meter frå Romsdalshorn, men politiet presiserer til NRK at fallet var på 80-100 meter og at kvinna var på veg til Vengetind.