Inngått avtale om drift av breiband

Telenor Norge og Nordvest Nett har fått kontrakt om utbygging av høghastigheitsbreiband i 26 område i Nye Ålesund kommune. Det vesentlege av utbygginga vil skje i 2019 og 2020. – At innbyggarane har tilgang på breiband i heimen er viktig for å oppnå målet om å vere ein føregangskommune innan digitalisering og teknologibasert utvikling av tenestene, seier Helge Veum, påtroppande stabssjef for digitalisering og innovasjon.