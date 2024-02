Inngår sluttavtale med kommunedirektør

Hareid kommune inngår sluttavtale med kommunedirektør Ragnhild Velsvik Berge. Ordførar Bernt Brandal frå Folkelista orienterte om saka ved starten av møtet i formannskapet i dag.

Brandal sa at Berge har trassa alvorleg sjukdom og stort arbeidspress, og takka henne for innsatsen ho har gjort for kommunen. Hareid står overfor store økonomiske utfordringar og risikerer å hamne på Robek-lista.

Berge som blei tilsett i 2016, seier til Vikebladet Vestposten at ho vil takke for eit godt samarbeid med ordførar, folkevalde, leiarar og tillitsvalde og ønskjer dei lykke til vidare.