Inngår samarbeid

Molde FK og Lyn inngår samarbeid. De to klubbene skal samarbeide om spillerutvikling og spillerutveksling de neste årene. Lyn er en av landets mest tradisjonsrike klubber, men har de siste sesongene spilt i tredje divisjon. Klubbdirektør i MFK, Øystein Neerland sier i en pressemelding at det er inspirerende at Lyn ønsker et samarbeid på sin vei tilbake til norsk toppfotball.