Innføringa av Helseplattforma gir lengre ventetider

Helse Møre og Romsdal får behandla færre pasientar både når det gjeld fysiske og psykiske sjukdomar. Årsaka er innføringa av Helseplattforma, framgår det av ein rapport som blir lagt fram for styret i føretaket i neste veke.

Direktøren skriv at resultatet for januar er urovekkjande. Aktiviteten går ned og lønskostnadene går opp. Han skriv at utviklinga har samanheng med aktivitetane kring opplæringa i Helseplattforma.

Ventetida for å få behandling ved sjukehusa i fylket er i gjennomsnitt 71 dagar. Det er ein auke på to dagar i januar samanlikna med desember.