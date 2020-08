Innfører ulike smitteverntiltak

Kriseleiinga ved Høgskulen i Volda førebur seg no på studiestart og vil verkssette ulike tiltak for å hindre smittespreiing. Mellom anna oppmodar dei tilsette som har vore på reise i såkalla grøne land å ta ein tidagars karantene etter at dei har kome heim. Dei vil også opprette ein smittevernpatrulje. Her vil tilsette informere studentar og andre om smittevernreglar og også observere og vurdere situasjonen i fellesområde som kantine og bibliotek for å kunne gi innspel til kriseleiinga om det er naudsynt med nye tiltak. Det opplyser Høgskulen i sitt nyheitsbrev (Arkivfoto).