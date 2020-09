Innfører spritdispensere på bussene

Det blir innført håndvask med sprit på bussene i Møre og Romsdal så raskt som mulig. Det kom frem under møtet i samferdselsutvalget i ettermiddag. Saken kom opp etter at Anders Riise (H) foreslo påbud om munnbind på alle busser og hurtigbåter i fylket. Svaret fra administrasjonen i fylkeskommunen var at det ikke var hjemmel for å kunne innføre påbud. Både Riise og lederen i samferdselsutvalget Kristin Sørheim (Sp) mente dette var for defensivt. Sørheim etterlyste flere tiltak og mener fylkeskommunene burde ha kommet med mer informasjon og råd til passasjerene.