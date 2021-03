Innfører reisegaranti på hurtigbåt

Reisegarantien som i dag gjelder for busspassasjerer, blir nå også innført for de som reiser med hurtigbåt i Møre og Romsdal. Det betyr at de som reiser med hurtigbåt, har rett til alternativ transport eller refusjon av kostnader dersom avgangen er fordinket eller innstilt. Nordland fylkeskommune har innført reisegaranti for hurtigbåt og det er ventet at Vestland fylkeskommune vil gøre det samme i løpet av relativt kort tid.