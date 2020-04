Innfører nye billettreglar på ferje

Frå måndag 6. april blir det innført billettering ved hjelp av skiltgjenkjenning. Det betyr at dei som ikkje har Autopass, blir fakturert i etterkant. Det har Stortinget bestemt. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at dei som har reist i perioden då manuell billettering blei stoppa av smittevernhensyn og fram til no, ikkje blir etterfakturert. Det blir også innført nye prisar.