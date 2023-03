Innfører elektrosjokkvåpen

Politiet starter nå innføringen av elektrosjokkvåpen i Møre og Romsdal.

Justis- og beredskapsdepartementet avgjorde høsten 2021 at elektrosjokkvåpen (ESV) skal innføres i alle landets politidistrikt.

Det operative mannskapet i politidistriktet vil gradvis ta i bruk elektrosjokkvåpen etter gjennomført opplæring fra våren 2023.

Politiet opplyser at elektrosjokkvåpen er mindre farlig enn skytevåpen. Det er strenge regler for bruk, og meningen er å ha dette som et supplerende maktmiddel i krevende situasjoner.