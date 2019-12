Innfører Autopassbrikke

På de to riksvegfergestrekningene på E39 Volda-Folkestad og Solavågen-Festøya blir det nå fra nyttår innført Autopassbrikke som betalingsmiddel. For passasjerer blir det dermed gratis på disse to fergestrekningene. Reisende kan ikke bruke Autopass fergekort på strekningen, men de kan betale med kontanter eller kort. – Jeg vil anbefale folk å skaffe seg en brikke så fort som mulig. I alle fall dersom du ønsker rabatt, sier Dag Hole, prosjektleder Autopass for ferge, Statens vegvesen