Innfører AutoPass fra 1.juli

Det blir innført AutoPass på fylkesvegfergene fra 1.juli neste år. Det er klart etter vedtaket i fylkestinget i dag. Vedtaket ble gjort mot 34 stemmer. Vedtaket er i tråd med det regulativet som Vegdirektoratet har utformet der passasjerene slipper å betale. Næringstransporten får en rabatt på 45 prosent. Flertallet ber om at minimumsbetalinga skal være 1500 kroner isteden for 3500 kroner for å åpne for rabatt. I første omgang vil ordninga gjelde for 13 fergesamband i Møre og Romsdal.