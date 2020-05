Innendørs besøk på sykehjem

Molde kommune har nå åpnet for innendørs besøk på sykehjemmene, melder kommunen. De presiserer at besøk til beboere helst skal foregå utendørs, men dersom det ikke er mulig, kan sykehjemmene tilby begrenset og kontrollert besøk inne. Hver beboer kan ha ett besøk per uke.