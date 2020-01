Innbyggarar isolerte etter ras

Det har gått eit jordras over ein veg på Drøpping i Sunndal i natt. Kommunen anslår at rundt 10-15 personar bur området forbi vegen, som er isolert. – Eit hogstlag og ein tjugetonns gravemaskin sett i gang med å rydde området no, seier driftssjef i Sunndal, Emil Bråten. Han trur dei får rydda vegen i løpet dagen, dersom det ikkje rasar meir. Det skal vere bekken som har dratt med seg lausmassar og ein del skog. Aura avis omtalte saka først.