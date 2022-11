Innbrudd hos glassverksted

Natt til tirsdag var det innbrudd hos Ingrids Glassverksted i Ålesund. Glasskunst og verktøy er blant det som er borte, skriver Sunnmørsposten. Til avisa sier innehaver Ingrid Cecilie Ulla at tyvene har tatt seg inn ved å skru ut et vindu og at de også har prøvd å bryte opp hoveddøren. Saken er meldt til politiet.