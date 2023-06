Innbrot i Volda

I løpet av natta braut nokon seg inn i lokala til Mork IL i Volda og stal gjenstandar frå staden. Torsdag føremiddag opplyser politiet at dei hadde oppklart saka.

– Vi fekk melding om ein bil som stod i Ørsta som berre hadde skilt bake på bilen. Då politiet kom dit såg dei at det at det som hadde blitt stole frå idrettslaget. I tillegg hadde bilen ein tilhengar som også var stolen, fortel Tor-Andre Gram Franck, operasjonsleiar i politiet.

Like etter dukka også før føraren av bilen opp. Han skal ah vore rusa og blei tatt med til blodprøvetaking.

Gram Franck opplyser at politiet har oppretta ei sak og at mannen er mistenkt for innbrot, tjuveri og ruspåverka køyring.

Mannen skal mellom anna ha stole ein mikrobølgeomn, ein kompressor og leikeapparat frå idrettslaget. Dette har no blitt returnert. I tillegg har han også gjort skadeverk på staden.