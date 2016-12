Innbrot i fleire båtar

Politiet er no i Skodje for å sikre seg spor etter båtinnbrot. På Haahjem - Grønevika skal det ha vore innbrot i fleire båtar. Og på Digerneset Næringsområde i same kommune er det meldt om ein ramponert bil. Skilta på denne bilen er dessutan stolne.