Innandørs NM i Ålesund

I helga blir innandørs NM arrangert i Ålesund. Det blir fleire lokale aktørar med på NM, mellom anna søskena Thea og Martin Helseth frå arrangørklubben Aalesunds Roklub. NM kan du følgje her. – Det har ikkje vore arrangert NM her sidan 2004 og då var det ikkje det offisielt. No er det mykje større og betre arrangement, så eg gler meg veldig, seier Martin Helseth.