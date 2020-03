Inger-Marie Sperre attvald

Inger-Marie Sperre frå Ålesund tek fatt på si sjette periode som styreleiar for Sjømat Noreg. Grunna koronautbrotet vart årets årskonferanse og generalforsamling kansellert. Generalforsamlinga vart derimot gjennomført med videomøte. I ei pressemelding frå Sjømat Noreg skriv Sperre at utfordringa no er å halde hjula i gong og vise kor viktig sjømatproduksjonen i Noreg er.