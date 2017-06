Ingen tror på renteendring

Det synes å være unison enighet om at hovedstyret i Norges Bank for 9. gang på rad ender opp med å holde styringsrenta på 0,5 prosent, slik den har vært siden 17. mars i fjor. – Det er større sannsynlighet for rentekutt enn renteøkning. Men Norges Bank har gitt klare signaler om at de ikke har lyst til å gå under 0,50. Det skal en god del til for at rentene blir endret, sier sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce til NTB. Rentemøtet er torsdag.