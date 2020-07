Ingen trenerdiskusjon i AAFK-styret

Styreleder Jan Petter Hagen i AAFK sier til Sunnmørsposten at styret ikke har diskutert trener Lars Bohinen sin stilling. I går tapte AAFK enda en kamp og Bohinen tok i går selvkritikk for den elendige seriestarten i Eliteserien. Hagen sier til avisa at stillingen til Bohinnen ikke har vært diskutert.

AAFK ligger på bunnen av tabellen med 3 poeng