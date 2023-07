Ingen teikn på noko straffbart

Politiet held fram etterforskinga av brannen i ei lagerbygning på Eggesbønes i Herøy 20. juni.

Til Vestlandsnytt opplyser politiet at det så langt ikkje er noko som tyder på at det har skjedd noko straffbart. Politiet har så langt ingen teoriar om kva som starta brannen og seier at det er vanskeleg å konkludere sidan bygninga blei så utbrent.

Politiet håper å ferdigstille etterforskinga i løpet av sommaren.