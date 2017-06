Ingen tar ansvar for farlig brygge

Eieren av brygga døde i 2009, og innbyggernes bekymring har økt parallelt med det etterhvert betydelige forfallet. Den største redselen er at barn skal skade seg under leik.

– Tenk om noe faller i hodet på dem som ferdes her, eller om de trør gjennom, sier Kari Sissel Farstad Bjerkeset.

Kari Sissel Farstad Bjerkeset (i midten) og resten av innbyggerne på Kleive krever at kommunen river brygga, selv om de ikke har det formelle ansvaret. Foto: Roar Strøm / NRK

Hun står i bresjen for innbyggerne som i årevis har kjempet for at kommunen skal rive brygga. Det har vist seg å være en hard kamp.

Ingen eier brygga

Siden eieren av brygga døde i 2009 og ingen av arvingene ønsket å overta bygget, står brygga uten formell eier og kommunen uten formelt ansvar.

– De har ikke fått svaret de ønsker, og jeg skjønner at de opplever det frustrerende, sier Aleksander Aasen Knutsen, som er enhetsleder for byggesaker i Molde kommune.

Han forteller at kommunen har vurdert saken flere ganger.

– Vi har konkludert med at vi ikke har ansvar i forhold til plan- og bygningsloven.

Tidens tann har tæret på brygga på Kleive, etter at eieren døde i 2009. Ingen av arvingene ønsket å overta bygget. Foto: Roar Strøm / NRK

Kan endre lovverket

Beboerne har klaget inn saken til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som sendte den videre til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Heller ikke de greide å finne en løsning.

– Øverste myndighet vet ikke hva de skal gjøre med det. Det er helt forferdelig, sier Kari Sissel Farstad Bjerkeset.

Brygga er i svært dårlig forfatning, og problemene rundt hvem som har ansvar for den kan føre til at Plan- og bygningsloven blir endret. Foto: Roar Strøm / NRK

Departementet er nå i gang med å revidere dagens plan- og bygningslov, og vil vurdere en lovendring på grunn av den besværlige brygga.

–Vi er glade for at de tar med denne problemstillinga inn i vurderinga, slik at denne typen saker kanskje vil få sin løsning i framtida, sier Helge Mogstad, som er direktør ved justis- og beredskapsavdelinga til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Innbyggerne på Kleive er lite interesserte i å vente på en lovendring.

– Vi krever at kommunen tar ansvar og fjerner brygga. Jo før, jo heller, avslutter Farstad Bjerkeset.