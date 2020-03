Ingen skoleturer i vår

Fylkeskommunedirektøren har besluttet at alle planlagte utenlandsreiser for elever og lærlinger framover skal avlyses. Beslutningen gjelder for alle planlagte turer ut skoleåret 2020. Grunnen er koronavirusutbruddet.

Videre er det anbefalt å avlyse planlagte besøk fra utlandet.