Ingen skadd i brann

Ingen personer kom til skade i en mindre brann i et lagerlokale på nedsiden av Liaaen på Aspøya i Ålesund. Det var folk i lokalet da det begynte å brenne. De ble sjekket av helsepersonell, men ingen var eksponert for røyk. Brannmannskapene fikk raskt kontroll over brannen.